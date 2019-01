Eirik Jensen skuldig i korrupsjon, men frikjent for hasjsmugling

innenriks

Jensen er dermed frifunnen for det alvorlegaste forholdet i tiltalen: Medverknad til innføring av fleire tonn hasj gjennom ei årrekkje.

Juryen meiner derimot at ytingane han fekk av Gjermund Cappelen er å rekne for korrupsjon, og konkluderer med at korrupsjonen er grov. I grunnlaget for spørsmålet vart det vist til at Jensen i perioden frå 2004 til 19. desember 2013 fekk kontantar og/eller bidrag til oppussing og/eller ein mobiltelefon og/eller ei klokke og/eller reparasjon av ei klokke.

Juryen i Borgarting lagmannsrett kunngjorde rettsavgjerda si måndag ettermiddag, etter å ha rådslått om bevisa og spørsmåla om skuld i narkotika- og korrupsjonssaka mot den tidlegare polititoppen Eirik Jensen. Det er gått seks dagar sidan juryen trekte seg tilbake for å finne svara i den historiske straffesaka.

Rett etter at juryen hadde komme med rettsavgjerda si, trekte dei tre fagdommarane seg tilbake for å vurdere i kva grad dommen skal setjast til side. Det er uvisst kor lang tid fagdommarane treng på å vurdere spørsmålet, men truleg har dei på førehand diskutert seg imellom korleis dei skal reagere på ulike utfall.

