– Dommarane meiner Jensen utvilsamt er skyldig etter post 1 i tiltalen, sa lagdommar Kristel Heyerdahl før ho sette den frifinnande rettsavgjerda til juryen på dette punktet til side.

Dommarane har dessutan komme til at dei to tiltalepunkta heng så tett saman at dei må vurderast saman.

– Heile saka skal derfor behandlast på nytt med nye dommarar, sa Heyerdahl.

Ein fortumla Jensen fekk spørsmål om han forstod avgjerda til fagdommarane.

– Eigentleg ikkje, men ja, svarte han.