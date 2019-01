Fleire veggisprodukt på veg – miljø og berekraft pregar matnyheitene

innenriks

Kutt i kjøtt og sukker har allereie prega overskriftene i 2019 som følgje av EAT-Lancet-rapporten, der det vart slått fast at det trengst ein enorm omstilling i det globale kosthaldet.

Norske matprodusentar følgjer opp i same bane når dei snart rullar ut nye produkt i butikkane.

– I 2019 er miljø og berekraft den store mattrenden, og naturleg nok er mange av lanseringane inspirert av dette. Det handlar om alt frå innpakning til innhald. Vi ser spesielt at det kjem fleire kjøttfrie alternativ og meir plantebasert mat, seier berekraftsansvarleg Johanne Kjuus i Orkla Foods, som skal presentere nokre av produkta.

Kjuus meiner at forbrukarane i stadig større grad vel mat basert på miljøavtrykk. Trenden med fleire vegetarprodukt er allereie godt i gang, og ikkje noko tyder på at han stoppar.

– Produkta vi har lansert til no har vorte teke imot ganske bra, men vi ser at vi har snevra oss for mykje inn mot dei som opplever seg som reine veganar eller vegetarianarar, noko som blir ei litt for lita forbrukargruppe. Derfor prøver vi å lage plantebaserte produkt som treffer mannen og kvinna i gata, og ikkje berre dei med særinteresser, seier ho til NTB.

– Interessant

Kommunikasjonsrådgjevar Mimmi Granli i Tine påpeikar også at delen reine veganar eller vegetarianarar er relativt liten. Selskapet satsar likevel mykje på vegetariske og plantebaserte produkt i år.

– Det er veldig interessant. Det er berre 2–3 prosent av befolkninga som ser på seg som vegetarianar eller veganar, men likevel er desse varene veldig viktige for alle dei store produsentane. Det er fordi marknaden er i stor vekst, seier ho.

Ho trekker fram EAT-Lancet-rapporten som eit døme på kor aktuelt og langt framme berekraft er i medvitet til mange forbrukarar.

– Samtidig anbefaler helsedirektoratet å avgrense inntaket av kjøtt. Ein av dei viktigaste grunnane til at folk vel meir plantebasert, er nok rett og slett at dei ønsker å få i seg meir grønsaker og å følgje kosthaldsråda, seier ho.

Utfordrande

Seniorkonsulent John Spilling i Ipsos har ansvar for Noregs mest kjende trendundersøking innan matvarer, Norske Spisefakta. Han påpeikar at det er utfordrande å kopiere smaks- og eteopplevinga til kjøtt.

– Det er himla vanskeleg å treffe med slike erstatningsprodukt for kjøtt. Utfordringa er å lage noko som andre enn dei største klimaidealistane likar å ete. Dei som lykkast med det, vil gjere det stort, seier han.

Han merkar seg også at miljø og berekraft er eit teikn i tida.

– Det å ikkje kaste mat har også vorte ein del av miljøfokuset, derfor blir det også auka fokus på haldbarheit, og ting som ikkje må kastast for tidleg, seier han.

Plantebasert

I år lanserer Tine ei rad nye produkt som svarar på trendane, mellom dei kjøtterstatningar i form av burgarar, bollar og deig, basert på norsk ost og grønsaker. I tillegg kjem det to nye havredrikkar og fleire produkt med redusert sukkerinnhald.

– Frå før av har vi laga eit plantebasert alternativ til fløyte som har vorte veldig populært, seier Mimmi Granli.

Det såkalla «lanseringsvindauget» er avgjort av butikkjedene, og startar i veke åtte. Frå måndag 18. februar vil dei fleste butikkane ha nyheitene på plass.

