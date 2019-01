Nesvik held fast på kvoten for vågekval

innenriks

Fangsten stoppa på 454 dyr i fjor. No blir fleire fangstområde slått saman til eitt område for å gjere det enklare og meir fleksibelt for kvalfangarane, ifølgje ei pressemelding frå Nærings- og fiskeridepartementet.

– Eg trur kvotetala og samanslåing av fangstområde vil danne eit godt utgangspunkt for ein god fangstsesong for kvalfangstnæringa, seier Nesvik.

Det finst meir enn 100.000 vågekval i norske farvatn. Berekningsmodellar utarbeidde av Den internasjonale kvalfangstkommisjonen ligg til grunn for fastsettinga av kvoten. Han skal ifølgje departementet sikre ein berekraftig fangst på vågekvalbestanden.

(©NPK)