Nordea trur norske lønningar skal vekse med 3,7 prosent neste år

innenriks

– Med aukande kamp om arbeidskraft vil dei lokale lønnstillegga skyte fart. Sjølv om LO og NHO skulle lykkast i å halde igjen dei sentrale lønnsoppgjera, reknar vi med at lønnsveksten i år endar på noko over 3 prosent, skriv sjefanalytikar Erik Bruce i den første prognoserapport i år frå Nordea Markets.

I fjor enda lønnsveksten anslagsvis rett under 3 prosent, svakt over nivået i frontfagsoppgjeret. Det er framleis fallande arbeidsløyse som er hovudårsaka til at lønnsveksten skal skyte ytterlegare fart og nå eit nivå på gjennomsnittleg 3,7 prosent neste år.

Med ein venta inflasjon på 2 prosent i år og 1,9 prosent neste år, tilseier det at dei aller fleste kan vente seg merkbart meir pengar å handle for, sjølv om fleire renteaukar i år og neste år vil ete av reallønnsauken til dei som har bustadlån.

Sentralbanken har lagt opp til at styringsrenta skal hevast to gonger i år, til 1,25 prosent.

– Internasjonal uvisse, urolege marknader og utsikter til veldig sakte renteoppgang hos handelspartnarane våre er også argument for at Noregs Bank vil gå forsiktig fram i rentesettinga. Vi anslår derfor berre to renteaukar i år og to neste år. Det vil bety at renteaukane kjem i eit svært moderat tempo etter historiske standardar, skriv Bruce.

(©NPK)