Oljeminister Freiberg ut mot klimautspel frå Ap-topp

innenriks

Gjennom ordninga dekkjer staten 78 prosent av kostnadene til ny oljeleiting, ifølgje Klassekampen.

Klimapolitisk talsperson Espen Barth Eide (Ap) sa førre veke at ordninga må diskuterast fordi ho kan gjere at staten sit igjen med rekninga for ulønsame oljeinvesteringar. Freiberg meiner likevel at det norske systemet tek omsyn til klimarisikoen og moglegheita for fall i oljeetterspurnad som følgje av nye miljøtiltak.

– Kvar gong ein opnar eit nytt felt, er klimarisiko til liks med annan risiko ein del av vurderinga. Historia har vist at systemet fungerer, og berre i 2019 vil staten få inntekter på 290 milliardar kroner frå olje- og gassverksemda, seier Freiberg.

– Det var mildt sagt overraskande at leiaren i energi- og miljøkomiteen på Stortinget stilte spørsmål ved ordninga, seier oljeministeren.

Eides forslag om ein ny diskusjon om leiterefusjonsordninga har skapt reaksjonar i oljebransjen. Ap-leiar Jonas Gahr Støre gjekk etter kort tid ut og avviste at Ap ønskte å utfordre ordninga.

(©NPK)