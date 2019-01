Politiforbundet: – Svært uheldig, men har tillit til rettssystemet

innenriks

– Vi hadde ønskt at det fanst ei rettsavgjerd i dag slik at vi kunne ha tenkt framover, sett på dei erfaringane som er gjort og jobba med dei. Når det er sagt, så har vi tillit til rettssystemet og domstolane, seier leiaren for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, til NTB.

Bolstad seier at saka gjer noko med etaten og samhandlinga.

– Det viktigaste verktøyet for norsk politi når det gjeld å kjempe mot kriminalitet for å løyse samfunnsoppdraget, er tilliten i befolkninga. I den forstanden er dette òg alvorleg, seier han.

Han meiner saka mot Eirik Jensen truleg er den mest alvorlege tiltalen mot nokon i politietaten sidan 2. verdskrig.

– Saka har gått føre seg i lang tid og vore ei stor belasting både for dei involverte og for etaten, seier forbundsleiaren.

