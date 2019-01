28-årige Sivert Bjørnstad ny finanstopp for Frp på Stortinget

innenriks

Det skjer etter at Helge André Njåstad (38) trekte seg frå jobben som finanspolitisk talsperson og parlamentarisk nestleiar. Grunngivinga er at han har delt sensitive opplysningar med ein partifelle.

Endringa i samansetninga til stortingsgruppa vart vedteken på gruppemøtet til partiet tysdag.

Bjørnstad er inne i den andre perioden sin på Stortinget og representerer Sør-Trøndelag.

Eigedomsskatt

Bjørnstad seier han ser det som ei stor tillitserklæring å bli finanspolitisk talsmann i Frp.

– Det er ei viktig rolle eg no trer inn i. Eg vil gjere mitt ytste for å gjere kvardagen enklare for folk flest gjennom at dei skal få behalde mest mogleg av eigne pengar, seier Bjørnstad til NTB.

– Kampen mot eigedomsskatt er eg særs oppteke av, og det vil bli ei av dei viktigaste sakene inn mot kommunevalet, legg han til.

Njåstad går no inn i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Også Hoksrud til finans

Samtidig går òg Frps nyleg avgåtte landbruks- og matminister Bård Hoksrud inn i finanskomiteen.

– Det eg gler meg mest til framover, er å reise rundt i landet og treffe folk og bygge opp under den entusiasmen og det pågangsmotet som er der ute i organisasjonen, seier Hoksrud.

Samtidig går Hanne Dyveke Søttar frå Nordland ut av arbeids- og sosialkomiteen og inn i kontroll- og konstitusjonskomiteen, der Ulf Leirstein blir ny fraksjonsleiar for Frp.

Leirstein trekte seg som parlamentarisk nestleiar og justispolitisk talsperson etter at det for snart eitt år sidan kom fram at han hadde sendt porno til ein ung gut i partiet. Han vart følgd av Njåstad som parlamentarisk nestleiar.

Keshvari til utdanning

I ytterlegare ei belastande sak for Framstegspartiet vart Mazyar Keshvari i fjor haust sikta for grovt bedrageri i samband med innlevering av reiserekningar. Partiet kasta han før jul ut av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Keshvari erstattar no Stine Margrethe Knutsdatter Olsen i utdannings- og forskingskomiteen.

Knutsdatter Olsen går ut av Stortinget etter å ha vore vara for Hoksrud mens han var statsråd.

