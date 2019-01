Antibiotikabruken går nedover

innenriks

Målt i talet på døgndosar per innbyggar fall antibiotikabruken med 3,8 prosent frå 2017 til 2018.

Styresmaktene har sett eit mål om at bruken av antibiotikum skal reduserast med 30 prosent frå 2012 til 2020. For å nå dette målet, må det framleis gjerast ein innsats, slår fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen fast.

– Skal vi behalde antibiotikum som eit effektivt middel mot infeksjonar i framtida, er det nødvendig både å bli meir restriktive i bruken og å bruke smalspektrede antibiotikum når det er mogleg. Berre då kan vi redusere risikoen for at bakteriane blir resistente, seier han.

Faksvåg legg til at meir bruk av influensavaksine òg er eit godt tiltak for å redusere antibiotikabruken.

Gjennom heile perioden har det vore ein nedgang på 24 prosent i talet på dosar antibiotikum som er selt frå apoteka til reseptkundar. Nedgangen i sjukehus og andre institusjonar har vore på 18 prosent.

