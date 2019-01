Bjørn Kjos: – Det kostar å ekspandere

innenriks

Konsernsjef Bjørn Kjos seier at selskapet no er ferdig med å ekspandere og går inn i ein ny fase.

– Vi har sådd, og no skal vi inn i ein haustingsfase, sa han på ein pressekonferanse tysdag.

Den kraftige veksten i Norwegian dei siste åra har gått ut over den finansielle situasjonen. Fleire analytikarar har venta at flyselskapet innan kort tid ville slite med å halde vilkåra for fleire av låna sine. Med emisjonen unngår ein dette.

Med på laget i emisjonen har Kjos fått milliardær John Fredriksen og selskapet hans Spencer Finance Ltd. I tillegg til Fredriksen er også bankane DNB og Danske Bank med og garanterer for emisjonen. Det same er Kjos' eige eigarselskap HBK Holding AS.

Selje fly

Flyekspert og amanuensis ved BI Espen Andersen seier at Norwegian var nede på ein veldig låg eigenkapitaldel før emisjonen. Han viser til at det har vore kostnadsutfordringar og tekniske problem med fly.

– Når det gjeld å kutte kostnadar, er det viktige å legge ned basar. Dei aggressive flyinnkjøpa til selskapet har vore ein strategi. Det er etterspurnad etter nye fly, som no kan seljast, seier Andersen.

Han meiner Norwegian er eit veldrive selskap med låge kostnader og at sjølv om IAG har sagt dei ikkje skal by, så vil nok andre komme fram.

– Og det er jo det som har skjedd no, seier han.

Andersen beskriv Jon Fredriksen og Bjørn Kjos er risikovillige og veldig opptekne av alle sider av drifta. Bjørn Kjos skal vere engasjert heilt ned på eit detaljnivå for korleis ein skal spare pengar og gjere ting mest mogleg effektivt.

Ned på børsen

Norwegian-sjefen har lansert ein plan for å kutte kostnader og auke lønnsemda.

– Vi forventar å vere profitable i 2019 og framover, seier Kjos, som no lovar at selskapet har sikra finansieringa godt i tida framover.

I spareplanen blir det lagt opp til sal av fly, mogleg etablering av eit nytt eigarselskap for delar av flyparken og utsetting av flyleveransar. Internt skal det sparast minst to milliardar kroner. Rutene og basane skal gåast gjennom, og i tillegg ventar flyselskapet på kompensasjon frå motorprodusenten Rolls-Royce knytt til problem på Dreamliner-flya.

Emisjonen skal behandlast på ei ekstraordinær generalforsamling 19. februar. Presentasjonen av resultatet for fjerde kvartal 2018 blir flytta fram til 7. februar.

På Oslo Børs reagerte marknaden på nyheita om emisjonen med å sende Norwegian-aksjen i ein bratt utforbakke tysdag morgon. Rett etter opninga fall aksjen 25 prosent, og ein periode låg han under 100 kroner.

Kursen tok seg likevel noko opp, og etter snautt halvannan time låg han på 128,95 kroner – eit fall på 8,6 prosent frå sluttkurset måndag.