Elendig dag for Norwegian på Oslo Børs

Fallet kom etter at det tysdag morgon vart kjent at Norwegian hentar inn tre milliardar kroner i eigenkapital. Konsernsjef Bjørn Kjos seier at selskapet no er ferdig med å ekspandere og går inn i ein ny fase. Med på laget i emisjonen har Kjos fått milliardær John Fredriksen og selskapet hans Spencer Finance Ltd. I tillegg til Fredriksen er òg bankane DNB og Danske Bank med og garanterer for emisjonen. Det same er det eigne eigarselskapet til Kjos, HBK Holding AS.

Emisjonen skal behandlast på ei ekstraordinær generalforsamling 19. februar. Presentasjonen til selskapet av resultatet for fjerde kvartal 2018 blir framskuva til 7. februar.

På Oslo Børs reagerte marknaden på nyheita om emisjonen med å sende Norwegian-aksjen i ein bratt utforbakke tysdag formiddag. Straks etter opninga fall aksjen 25 prosent, og ein periode låg han under 100 kroner. Kursen tok seg likevel noko opp, og etter ein snautt halvannan time handel, låg han på 128,95 kroner – eit fall på 8,6 prosent frå sluttkurset på måndag. Då børsen stengde var fallet på 14,6 prosent og kursen var 120,45 kroner. Selskapet var tysdag det suverent mest omsette med eit volum på 524 millionar kroner.

Det vart omsett aksjar og eigenkapitalbevis for 3.81 milliardar kroner tysdag. Equinor var nest mest omsett, 441 millionar kroner, og kursen steig med 1,6 prosent til 189,30 kroner.

Oljeprisen opp

Kurslista blir dominert av positive tal. Unntaka i tillegg til Norwegian er DNB som fall 0,7 prosent og Norsk Hydro som fall 0,5 prosent. På plussida var Telenor med ein kursvekst på 0,9 prosent, Aker BP henta inn delar av fallet dei siste dagane med ein vekst på 3,6 prosent. Yara auka 1,2 prosent, mens Orkla voks 0,9 prosent.

Ved børsane i Frankfurt og Paris var bildet det same som i Oslo. DAX 30 i Frankfurt auka 0,3 prosent. CAC 40 i Paris gjekk opp 1 prosent, mens FTSE 100 i London var opp 1,5 prosent.

Oljeprisen har auka kraftig gjennom dagen, og heile fallet måndag er henta inn og vel så det. Nordsjøolje vart ved børsslutt tysdag omsett for 61,1 dollar fatet på spotmarknaden, ein dryg dollar meir enn måndag ettermiddag. Amerikansk lettolje vart omsett for 53,2 dollar fatet på spotmarknaden, halvannan dollar meir enn til same tid måndag.

