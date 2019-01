Hareide trekkjer seg som parlamentarisk leiar for KrF

innenriks

Det er klart etter at KrFs stortingsgruppe 2019–21 har konstituert seg og fordelt representantar i stortingskomiteane, opplyser partiet tysdag morgon.

Hareide har sagt nei til å fortsetje som parlamentarisk leiar.

– Eg er glad for at valkomiteen og ei samrøystes stortingsgruppe peika på meg som parlamentarisk leiar for KrFs stortingsgruppe. Men etter grundige vurderingar og fleire gode rundar i stortingsgruppa har eg velta å takke nei sjølv om det også har vore argument for å fortsetje i denne posisjonen, seier Hareide.

Hovudoppgåva til ein parlamentarisk leiar er å vere førsteforsvarar i Stortinget, heiter det i ei pressemelding.

– Eg trur mange vil stille spørsmål ved intensjonane mine – både når eg kritiserer regjeringa og når eg forsvarar regjeringsprosjektet. Den spesielle rolla mi i vegvalsdebatten gjer det forståeleg, og det har vorte tydeleg for meg at det ville bli for krevjande å utføre oppgåva som parlamentarisk leiar på ein god nok måte, seier Hareide.

Geir Jørgen Bekkevold blir parlamentariske nestleiar for partiet.