Klassekampens nyheitssjef blir ordførarkandidat for Raudt

innenriks

Måndag morgon fekk avisredaksjonen i Klassekampen beskjeden om at nyheitssjefen skifter frå journalistikk til politikk. Til kommunevalet i haust stiller han på topp for Raudt i Stavanger.

– Eg vil bidra til eit politisk skifte i Stavanger, som har vore høgrestyrt sidan eg var ni år, seier han til avisa.

Kristjansson var leiar i Raud Ungdom frå 2006 til 2008, og har sidan vore i Klassekampen. Han meiner det føregår eit gjennombrot for Raudt i norsk partipolitikk. Vestlendingen, som også har islandsk far, ønsker no å bidra til utviklinga av partiet med post i heimbyen Stavanger.

– Det er som forfattaren Tore Renberg seier: Stavanger er Noregs rikaste by, i det rikaste landet i verda, i den rikaste tida til historia. Likevel har byen veksande barnefattigdom og står midt i dei store diskusjonane om industri og næringsutvikling, seier han.

