LO-leiar innstilt til å leie Arbeidarpartiets valkomité

innenriks

Valkomiteen vert sett ned under landsstyremøtet 5.–6. februar.

Trond Giske gjekk av som nestleiar i Arbeidarpartiet i januar i fjor. Det blir ei sentral oppgåve for den nye valkomiteen å finne etterfølgjaren hans.

Sidan to av tre i den noverande leiinga er kvinner, Hadia Tajik og Kjersti Stenseng, må ein eventuell ny nestleiar vere ein mann. Dagbladet har snakka med kjelder som peikar på Tore O. Sandvik frå Trøndelag eller Bjørnar Skjæran frå Nordland som to av dei sterkaste kandidatane.

Ei anna moglegheit er at denne nestleiarplassen blir ståande tom, sjølv om partiet har hatt tradisjon for to nestleiarar.

