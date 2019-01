NRK: Njåstad trekker seg frå alle verv i Frp

innenriks

– Dette er heilt uakseptabelt og eit klart tillitsbrot, seier partileiar Siv Jensen til NRK.

I seks år og fram til i fjor leidde han organisasjonsutvalet til partiet, som inneber ansvar for å handtere saker som gjeld brot på Frps etiske regelverk.

Dei som sit i utvalet skal ikkje diskutere sakene dei behandlar med nokon utanfor utvalet. Dette vedgår Njåstad å ha gjort fleire gonger.

– Eg gjorde noko frykteleg dumt, og når det har vorte kjent for fleire, så vel eg å legge meg flat overfor partiet. Eg synest det er rett å beklage overfor alle involverte om det som har skjedd, seier han.

Ifølgje han sjølv er det éi av årsakene til at han tysdag informerer stortingsgruppa om at han trekker seg som finanspolitisk talsperson, parlamentarisk nestleiar og sentralstyremedlem. Den andre er at han ønsker å bruke meir tid med den ti år gamle sonen sin.

Njåstad ønsker ikkje å gi namnet på kven han delte informasjonen med, utover at det var ein Frp-politikar med tillitsverv i partiet.

– Eg hadde behov for å få litt andre auge på vanskelege saker. Når ein har dilemma å ta stilling til, kan det vere greitt å drøfte med nokon ein er fortruleg med. Eg skulle ikkje ha gjort det, og eg skulle heller ikkje ha delt dokument. Det var dårleg dømmekraft.

Etter det NRK forstår kom saka opp etter at Njåstad i fjor haust gav seg som leiar for utvalet. Den nye utvalsleiaren, Alf-Erik Andersen, fekk då eit tips om at Njåstad hadde delt sensitiv informasjon.