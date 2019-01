Norwegian har sikra seg tre milliardar kroner i ein emisjon

innenriks

Innhentinga av eigenkapital skjer via ein garantert førerettsemisjon, opplyser selskapet tysdag morgon.

– Norwegian har vore gjennom ein lengre periode med kraftig ekspansjon. Veksten vil no minke, og selskapet vil ha eit auka fokus på å redusere kostnadar og investeringsforpliktingane. Gjennom førerettsemisjonen vil balansen til selskapet bli styrkt, og selskapet vil ha auka fleksibilitet til å støtte denne utviklinga framover. Vi er særs godt fornøgd med at dei største aksjonærane våre støttar Norwegians planar og strategi i eit stadig meir konkurranseutsett marknad. No skal vi konsentrere oss om å optimalisere den internasjonale verksemda vår og redusere kostnader for å auke lønnsemda, seier konsernsjef Bjørn Kjos.