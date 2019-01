Solberg seier ho vil bruke Stortinget

innenriks

– Regjeringa ønsker å bidra til gode debattar i Stortinget også dei kommande åra og til at Stortinget framleis skal vere ein levande arena for utvikling av politikk, sa Solberg då ho tysdag heldt regjeringas tiltredingserklæring for Stortinget.

Det inneber også at det kan bli prøvd å skape endå breiare fleirtal enn dei fire partia Høgre, Frp, Venstre og KrF – i nokre saker.

– Regjeringa vil framleis ta initiativ til breie løysingar i saker der det er naturleg, sa Solberg.

Erklæringa som vart halden tysdag, markerte også at regjeringa vart utvida til rekordmange 22 statsrådar då KrF slutta seg til Solbergs borgarlege mannskap. Reint fysisk inneber utvidinga at det er sett inn to ekstra stolar i stortingssalen – for å få plass til alle statsrådane.

(©NPK)