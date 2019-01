Tidlegare fotballdommar erkjenner overgrep mot fleire hundre gutar

innenriks

– Han erkjenner dei forholda som er beskrivne i tiltalen, men vil svare heilt eller delvis nektande på nokre av spørsmåla om skuld. Det har med jussen å gjere og ikkje handlingane, seier forsvararen til mannen, advokat Gunhild Lærum, til NTB.

Saka som starta i Nedre Romerike tingrett tysdag, er kalla Noregs mest omfattande overgrepssak av politiet, og den omfattar over 450 fornærma. Dei har i hovudsak vorte lurte til å utføre seksuelle handlingar på nettet og seinare vorte trua til å fortsetje for å unngå at tiltalte la ut filmar av handlingane på nettet.

Lærum peiker på at klienten hennar har samarbeidd med politiet sidan etterforskinga starta, og at han skjønnar kor vanskeleg saka blir opplevd for dei fornærma, og at han sjølv gruar seg veldig til bevisføringa.

Fleire gonger under opplesinga av tiltalen svarte 26-åringen at han erkjende delvis straffskuld.

Noregs mest omfattande

Forutan tiltalen om overgrep mot rundt 300 gutar er mannen også gitt ein straffereaksjon for overgrep mot ytterlegare 160 gutar i form av ei såkalla prosessøkonomisk påtaleunnlating av politiet. Dei fornærma, som er i alderen 10 til 18 år, kjem frå heile Noreg og frå andre nordiske land.

Sjølve tiltalen er på 29 postar med ei rekkje underpostar, fordelt på heile 81 sider.

Saka er etterforska i fleire år og gjeld hovudsakleg overgrep som har funne stad i samband med chatting på internett, men ti av offera har også møtt mannen personleg, ifølgje statsadvokat Guro Hansson Bull. Ved desse tilfella skal det også ha vorte utførte seksuelle handlingar, og ifølgje tiltalen er noko av dette filma.

Statsadvokaten bekreftar overfor NTB at ho kjem til å legge ned påstand om at mannen blir dømt til forvaringsstraff.

Nye overgrep etter lauslating

Mannen, som også er fotballdommar, vart arrestert første gong i juli 2016, men vart lauslaten etter eit par veker i varetekt. Etter det skal han ha utført fleire overgrep, noko som førte til at han på nytt vart arrestert i fjor haust – og talet på fornærma i saka steig.

Saka er så omfattande at det er sett av heile 180 dagar til rettsforhandlingane, som etter planen skal avsluttast 30. september. Saka skal gå for lukka dører av omsyn til offera og opplysningar i saka. Pressa kan vere til stades, men har fått forbod mot å referere opplysningar som kan identifisere nokon av dei fornærma.

(©NPK)