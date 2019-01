Truleg éi natt til med evakuering i Lofoten

innenriks

Geologane vart henta av Forsvarets helikopter på Leknes lufthamn, og truleg kjem ikkje konklusjonen deira før i 15-16-tida tysdag, opplyser Vestvågøy kommune.

Til kriseleiinga i kommunen opplyser geologane likevel at det er lite sannsynleg at evakueringa kan opphevast tysdag.

– Dei som er evakuert frå heimane sine på Ballstad, må dessverre innstille seg på ei natt til, men dette blir ikkje endeleg avklart før synfaringa er ferdig og geologane har konkludert, skriv kommunen.

Bakgrunnen for at geologane kan seie dette før synfaringa, er at skredfaren kan auke som følgje av endringar i vêret. Det er venta stigande temperatur og ein vind som aukar og dreier.

Totalt skal rundt 100 personar frå Skjelfjord og 100 frå Ramberg vere evakuerte. Det har gått eit skred som stenger vegen i området. Nokre måtte derfor evakuerast med båt måndag.

Meteorologisk institutt opplyste måndag at det vart sett ny snørekord i Flakstad i Lofoten. På eitt døgn var snømengda då auka med 65 centimeter til totalt 130 centimeter. Meteorologane har likevel berre målingar tilbake til 2007.

