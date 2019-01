Vedtak om avlivning av fleire ulvar skaper strid

innenriks

Nemndene ber òg om at fellingstida blir forlengd ein månad frå 31. mars til 30. april for å effektivisere jakta.

Dette vart vedteke på eit felles møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 tysdag. Dette omfattar Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Østfold og Oslo er likevel i heilskapen sin innanfor ulvesona.

No ligg saka hos Klima- og miljødepartementet som må ta endeleg stilling til vedtaket til rovviltnemndene om å få utvide talet.

Éi stemme

Eit fleirtal på sju ønskte å felle fleire ulvar, berre representanten frå Miljøpartiet Dei Grøne stemde imot, opplyser leiar av rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård (Sp), til NTB.

Kvoten utanfor ulvesona var opphavleg på tolv dyr. Den siste ulven på kvoten vart skoten i Stange kommune 3. januar.

– Det at kvoten for lisensfelling utanfor sona vart så raskt oppfylt er ein ny situasjon, og vi får ikkje moglegheit til å fange opp utvandring frå Sverige eller frå norsk ulvesone i vinter. At ikkje flokkane i Mangen og Hobøl blir tekne ut, aukar trykket innanfor ulvesona og er ei ny opplysing, seier rovviltnemndene i vedtaket.

Miljødepartementet

Naturvernforbundet varslar at dei vil klage saka inn for Klima- og miljødepartementet.

– Dette er spøkelsesdyr. Det er ikkje kjende dyr utanfor ulvesona i dag. Svenskane har avlyst lisensjakt på ulv i 2019 på grunn av den kritiske bestandnedgangen. Dei meiner jakt er uakseptabelt fordi bestanden ligg på grensa av kva som er berekraftig, seier fagleiar Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.