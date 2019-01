Dieselmangel slo ut nødnettet i Geiranger

innenriks

Nettet fungerte ikkje fordi aggregatet som skulle halde liv i den eine basestasjonen i bygda, gjekk tomt for drivstoff og stoppa. Det skjedde elleve dagar før krisesituasjonen 14. januar. Likevel vart det ikkje gjort noko med det.

– Systemet er ikkje godt nok. Det er veldig spesielt at ein allereie etter første stormnatta i det nye året opplever at nødnettet fell ut, seier ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) i Stranda kommune til NRK.

Fleire sentrale aktørar møttest i kommunen tysdag for å evaluere kva som hadde skjedd i Geiranger frå 14. til 15. januar. Det var semje om at ein liknande fadese ikkje må gjenta seg.

– Dette var ein heilt uønskt situasjon som blir kom av fleire uheldige omstende. Det er bra at vi får vite om slike episodar, slik at vi kan gjere noko med problemet, seier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, som var til stades på møtet.

Daae meiner at nødnettet, som vart vedteke av Stortinget i 2004 og opna i 2015, har vore ei nyttig investering.

– Dette er den viktigaste investeringa innan samfunnssikkerheit og beredskap dei siste 20 åra, seier ho.

(©NPK)