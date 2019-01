Genar kan påverke om du er eit A- eller B-menneske

innenriks

Dersom du er ein av dei som likar å sove lenge på morgonen, kan du ikkje lenger bli skulda for å vere lat. Døgnrytmen din er nemleg langt på veg arveleg, meiner forskarar.

Forskning.no omtalte studien først.

Nesten 700.000 menneske frå USA og Storbritannia har vore med i kjempestudien som er publisert i tidsskriftet Nature Communications. Deltakarane har svart på spørsmål om eigne søvnrytmar, samtidig som ei gruppe på nesten 85.000 har på seg eit aktivitetsband som måler søvnvanane deira.

I tillegg har forskarane hatt tilgang til genkarta til deltakarane. Alle har fått arvematerialet sine kartlagt.

Dei som hadde genar forskarane knytte til å komme seg tidleg opp om morgonen var gjennomsnittleg 25 minutt tidlegare oppe og tidlegare i seng, samanlikna med dei som hadde eit arvemateriale som blir knytt til kveldsprofil.

Det vart ikkje funne nokon samanheng mellom det å ha «kveldsgenar» og høgare BMI eller diabetes type 2. Men det å vere morgonfugl hadde ein svak samanheng med betre mental helse.

Forskarane understrekar at døgnrytmen er sterkt samansett, og at han òg blir påverka av andre livsfaktorar som kva vi et og når vi jobbar.

(©NPK)