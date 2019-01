Kvinne teken med fleire kilo kokain på Oslo Lufthavn

innenriks

Den ungarske kvinna kom 18. januar frå Amsterdam, skriv VG.

– Ho oppgav at ho skulle vere her som turist, og vi tok ein kontroll og såg at ho hadde seks boksar med hermetikk i bagasjen sin, fortel seksjonssjef i Tor Fredriksen i Tolletaten.

Boksane vart undersøkte, mellom anna med røntgenmaskin. Fredriksen seier alle boksar var av ulik type, men røntgenbilda viste at innhaldet var heilt einsarta. Då boksane vart opna, fann tolltilsette innpakka pakker med kokain.

– For oss på ein flyplass er det noko i overkant av dei vanlege beslaga, seier Fredriksen vidare.

Tolletaten delte tysdag bilde av beslaget på Twitter.

