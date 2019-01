Politiet etterforskar barnehagedødsfall i Bergen som straffesak

innenriks

Politiadvokat Eli Valheim i Hordaland politidistrikt stadfestar overfor Bergens Tidende at politiet no etterforskar saka for å finne ut om nokon kan stillast til ansvar etter ulykka.

– Det byrja som ei undersøkingssak, men har etter kvart vorte ei straffesak. Fleire personar er avhøyrde med status som mistenkt. Desse har fått hjelpa av forsvararar, seier Valheim til avisa.

Ho ønsker ikkje å seie om det er personar frå leiinga eller tilsette som har vorte avhøyrt.

To etterforskarar frå Kripos har komme til Bergen for å hjelpe til i etterforskinga, og tysdag vart det gjennomført ein rekonstruksjon av ulykka på politihuset i Bergen.

Valheim vil ikkje seie noko nærare om kva rekonstruksjonen viste.

Den eitt år gamle guten døydde på sjukehus fredag 25. januar etter han fall ut av ei barnevogn i Akasia Paradis barnehage i Bergen 3. januar,

Guten låg i ei vogn utan bag eller vognpose, inne i barnehagen då ulykka skjedde. Vogna han låg i blir vanlegvis brukt av barn som kan sitje sjølv. Eittåringen vart funne hengande i ein stropp frå barnevogna. Han levde, men var ikkje bevisst då han vart frakta til Haukeland universitetssjukehus.

