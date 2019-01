Regjeringa brukar 1,6 milliardar på datasikkerheit

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) hadde med seg fire statsrådar då ho onsdag la fram to nasjonale strategiar, for digital sikkerheit og for digital sikkerheitskompetanse.

Solberg understrekar at digital sikkerheit er ei oppgåve samfunnet må løyse i fellesskap.

– Små sårbarheiter éin stad kan få store konsekvensar for mange. Vi er avhengige av eit samspel mellom verksemder og styresmakter for å kartlegge behov og finne dei beste løysingane, seier ho.

Milliardsatsing

I dei to strategiane blir det beskrive tiltak som enten er i gang, eller blir sette i gang i år, for til saman rundt 1,6 milliardar kroner.

Eitt av dei viktigaste tiltaka er ei løyving på 497 millionar kroner til Nasjonalt tryggingsorgan (NSM), som mellom anna går til styrking av sensornettverket.

– Vi opplever ganske mange angrep og dataangrep frå framande makter, kriminelle og andre. No styrkjer vi NSM med ein halv milliard for at ein skal kunne setje ut fleire og betre digitale brannalarmar. Dette skal hindre datainnbrot og auke den digitale sikkerheita, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Ti gode råd

I strategien får verksemder konkrete råd for korleis dei skal vareta si eiga datasikkerheit.

Blant råda er å etablere tilstrekkeleg systematikk for sikkerheitsstyring, inkludere digital sikkerheit i risikoarbeidet til verksemda og lage ei oversikt over dei sentrale måla til verksemda, kva for verdiar og verdikjeder som inngår, kor viktige data blir lagra og kven som har tilgang til desse dataa.

– Styresmaktene har med bidrag frå private verksemder utarbeidd ti oppmodingar som det er ei forventing om at alle følgjer opp og bygger vidare på. Med dette vil vi løfte sikkerheita på tvers i det norske samfunnet, seier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Verksemder blir også oppfordra til å oppgradere program- og maskinvare, installere sikkerheitsoppdateringar så raskt som mogleg, berre bruke siste versjon av nettlesarar og kryptere viktig informasjon på berbare einingar.

I ei eiga tiltaksoversikt til den nasjonale strategien for digital sikkerheit blir det lista opp ikkje mindre enn 51 ulike tiltak.

Mål: Sikker digitalisering

Eit sentralt overordna mål med strategien er at norske verksemder blir digitaliserte på ein sikker og tillitvekkande måte og får betre evne til å verne seg sjølv mot uønskte digitale hendingar.

Regjeringa har som mål at kritiske samfunnsfunksjonar skal vere understøtta av ein «robust og påliteleg digital infrastruktur», heiter det i rapporten.

Andre mål er styrkt digital sikkerheitskompetanse i tråd med behovet til samfunnet, eit samfunn som har ei betre evne til å avdekke og handtere digitale angrep, og at politiet får styrkt evna si til å kjempe mot data- og IKT-relatert kriminalitet.

– For at eit digitalt samfunn som Noreg skal fungere, er det nødvendig å gjere risikoen så liten som mogleg for at uønskte hendingar rammar oss. Strategiane er eit viktig bidrag til å redusere risikoen, seier minister for samfunnssikkerheit Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

