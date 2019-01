Sjekkar svevestøv og forureining i kvar krok av Noreg

innenriks

Nivået på forureining kan lesast anten som graf eller kart. I byar og tettstader kan du til dømes følgje forureiningsnivået langs vegane.

Folk som syklar eller bur langs trafikkerte vegar, eller har helseproblem, kan ha stor nytte av tenesta. Du kan søke heilt ned til mindre, lokale område og spesielle vegstrekningar.

Lilla er verst

– Luftvarslinga vil gjere det enklare å arbeide med luftkvalitet på ein god måte, slik at vi kan gjere treffsikre tiltak når vi treng det, seier vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Skalaen går frå grønt til lilla. Det blir varsla for fint svevestøv og summen av grovt og fint svevestøv frå vedfyring og vegtrafikk, nitrogendioksid frå bilar på bensin eller diesel og ozon.

Varsla blir laga dagleg hos Meteorologisk institutt. Dei kombinerer vêrmodellane med utsleppdata, til dømes frå vegtrafikk.

– I dette samarbeidet er det første gongen vi gjer berekningar av luftkvalitet for Noreg ned på eit slikt detaljnivå, seier avdelingsleiar Hilde Fagerli i avdeling for klimamodellering og luftforureining ved Meteorologisk institutt.

Kvar kommune

Det er òg meininga at kommunane skal bruke tenesta, både for å få betre oversikt og for å informere innbyggjarar.

Viss det blir varsla høg forureining, kan ein òg lese i den same tenesta kva for omsyn ein må ta for å ferdast utandørs.

‒ Helseråda gjer at personar som er sårbare for luftforureining, har moglegheit til å tilpasse aktivitetane sine ved ulike nivå av luftforureining, seier seniorforskar Marit Låg på Folkehelseinstituttet.

