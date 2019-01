Stadig fleire stussar over straumrekningar og flybillettar

innenriks

Framleis er det spørsmål om bil og bustad som går oftast igjen hos Forbrukarrådet, som no er klar med ein statistikk for alle førespurnader i 2018. Til saman tok 59.900 forbrukarar kontakt på telefon, e-post eller chat, og 9.038 fekk hjelp til mekling i forbrukarkonfliktar.

Førespurnader om straum auka med 9 prosent og førespurnader om fly auka med 10 prosent, viss ein samanliknar med året før.

– Straumprisen har vore rekordhøg i 2018, og marknaden er i endring. Forbrukarrådet jobbar med bransjen og styresmaktene for at forbrukarane skal bli høyrde i omlegginga av ei teneste der prisen endrar seg frå time til time, seier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet.

Mange har spørsmål om dei nye straummålarane, men Forbrukarrådet nemner òg straumseljarar med «fiffige avtalar» som ei årsak til auken. Det blir peika på at seljarane ofte leverer avtalar «der straumen blir mykje dyrare enn kundane trur».

Talet på førespurnader om fly har dobla seg sidan 2013, og auken fortsette altså i fjor.

– Folk brukar meir pengar på reise og fritidstenester enn før. Regelverket for flyrettar er komplisert. Dette har vi forenkla for forbrukarane med ei teneste der alle kan sjekke rettane sine. Ho vart brukt av rundt 300.000 norske flypassasjerar i 2018. Vi har delt tenesta med over 30 forbrukarorganisasjonar i Europa og omsett ho til 20 språk, seier Blyverket.

