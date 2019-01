Telenor-resultatet svakare enn forventa

innenriks

Omsetnaden til konsernet gjekk ned til 28,1 milliardar kroner i fjerde kvartal i fjor, frå 28,7 milliardar kroner i dei siste tre månadene året før.

Driftsresultatet enda på 3,8 milliardar kroner, mot forventinga til analytikarane om eit driftsresultat på 6,4 milliardar kroner, ifølgje Dagens Næringsliv.

Brutto driftsresultat gjekk ned frå 10,4 til 8 milliardar kroner og resultat etter skatt frå 2,9 til 1,5 milliardar kroner. Inntektene frå abonnement og trafikk gjekk ned frå 21,7 til 21,3 milliardar kroner.

Konsernsjef Sigve Brekke seier i ei pressemelding at inntektsutviklinga for 2018 var stabil, med reduserte kostnader på 1,2 milliardar kroner. Han seier vidare at det siste halve året har vore utfordrande i Myanmar og Thailand, noko som dreg ned resultata til konsernet for fjerde kvartal.

– Å komme tilbake til vekst i desse marknadene vil vere ei av våre viktigaste prioriteringar i 2019, seier Brekke.

