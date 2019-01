Aktor krev fem års fengsel for terrorsikta fembarnsmor

innenriks

Det opplyser statsadvokat Marit Formo til NTB.

Den 31 år gamle kvinna er tiltalt for å ha jobba for og støtta IS, og for å ha prøvd å reise frå Nordfjordeid til Syria for å slutte seg til gruppa. Ifølgje tiltalen deltok ho i IS i perioden juni 2016 til november 2017.

Påtalemakta meiner kvinna skulle til Syria for å gifte seg med ein somalisk-norsk framandkrigar.

Kvinna vart arrestert i Austerrike i november 2017 med 50.000 kroner og eit falskt pass. I retten forklarte ho at dei norske reisedokumenta hennar hadde gått ut og at ho ikkje kunne vente på nye då ho fekk vite at sonen i Somalia hadde vorte alvorleg sjuk og måtte opererast på sjukehus i Etiopia. Ho sa ho ikkje på veg til Syria då ho prøvde å fly til Istanbul i Tyrkia, slik påtalemakta hevdar, men skulle heim for å hjelpe sonen.

