Fylkeslegen meiner sjukeheim i Kristiansund blir driven uforsvarleg

Fylkeslegen i Møre og Romsdal vart i fjor varsla av ein pårørande om at dei svakaste og eldste på Kringsjå sjukeheim i Kristiansund ikkje fekk stå opp på dagane fordi ingen hadde tid til å hjelpe dei, fortel NRK.

Fylkeslegen undersøkte saka og konkluderte med at kommunen har brote lova på fleire punkt og at fleire bebuarar stod i fare for å bli underernærte fordi dei ikkje fekk nok mat. Pleiarane hadde òg fleire gonger varsla om at dei ikkje hadde tid til å få gitt medisinar. I 44 av dei 46 varsla avvika vart det ikkje gjort noko.

– Slike hendingar skal vi ikkje ha noko av, understrekar eldreminister Åse Michaelsen (Frp), som er glad for at fylkeslegen reagerer.

Fylkeslegen meiner kommunen har brote fleire lover og forskrifter og har for låg bemanning. Mellom anna skal to tilsette ha hatt hovudansvaret for ti sterkt pleietrengande pasientar i helgane.

– Vi opplever det som svært uforsvarleg, seier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen.

Også pasient- og brukarombod Runar Finvåg er skaka.

– Det er sjeldan vi har sett så omfattande svikt som denne rapporten avdekkjer, seier han.

Kommunen sjølv ønsker ikkje å kommentere saka overfor NRK før fristen til å svare fylkesmannen går ut 15. februar.

Framstegspartiet i Kristiansund fremmar mistillitsforslag mot rådmann Arne Ingebrigtsen i Kristiansund kommune. Partiet vil òg at ordførar Kjell Neergaard (Ap) skal bli suspendert, skriv Tidens Krav.

Dette kjem fram i ein interpellasjon Erik Aukan i Kristiansund Frp har sendt til bystyret. Ifølgje partiet har verken rådmann eller ordførar lovmessig informert bystyret om tilsynet til fylkeslegen ved sjukeheimen. Kristiansund Frp meiner derfor at bystyret er ført bak lyset.

