Eit mogleg plassering er ved Mjøsbrua mellom Biri og Moelv, melder NRK.

Styret ønsker at det framleis skal vere drift ved to av dagens sjukehus, men det er ikkje sagt kva sjukehus. Det inneber at to sjukehus i Hedmark og Oppland blir lagde ned.

Administrerande direktør Cathrine Lofthus i Helse sør-aust har ikkje ønskt å samle alle sjukehusa i regionen på éin stad, fordi det geografiske området er stort.

