Kronprinsen opna læringssenter på Gol

UngInvest AIB er eit styrkebasert læringstilbod for over 200 ungdommar i Buskerud fylkeskommune, med avdelingar i Drammen, Ringerike, Kongsberg og Modum. Den nye avdelinga på Gol skal kunne ta imot opp til 15 nye ungdommar.

Under opninga leidde kronprinsen saman med leiaren for UngInvest ein prosess der ungdom, lærarar og andre som arbeider med ungdom, diskuterte korleis ein best kan samarbeide for at ungdom skal fullføre vidaregåande opplæring.

UngInvest blir støtta av blant andre Kronprinsparets Fond.

– UngInvest AIB har ei spennande tilnærming og kan vise til svært gode resultat. Vi støttar arbeidet deira for å spreie metodane og tankegangen til fleire stader i landet, seier dagleg leiar Irene Løken Lystrup i Kronprinsparets Fond.

