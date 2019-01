Nytt fond for ytringsfridom oppretta

innenriks

Fondet har frå starten ein stiftingskapital på 12,45 millionar kroner ved at stiftarane har gått inn med éin million kroner kvar.

– Vi er svært takknemlege for eit engasjement og ein vilje til å stå opp for eit fond for ytringsfridom. Vi er stolte av fondsstiftarane som ser at ytringsfridommen er ein føresetnad for dei demokratiske fridommane våre, men òg for utfordringane til desse fridommane i vår tid, heime som ute, seier William Nygaard, styreleiar i Norsk PEN.

Amedia, Aschehoug, AS Forlagsfinans, Cappelen Damm, Dagbladets Stiftelse, Erik Must AS, Ferd AS, Gyldendal, Jostein Gaarder, Norges Handels- og Sjøfartstidende AS, Polaris Media og Schibsted OS/Stiftelsen Tinius er dei tolv stiftarane av fondet som vart lansert torsdag.

I tillegg har Gunnar Sønstebys Minnefonds pris, Jan og Harald Møller og eit anonym givar bidrege til fondet.

Norsk PEN arbeider mot forfølging og trakassering av frie ytrarar som journalistar, forfattarar, bloggarar og forleggjarar.

(©NPK)