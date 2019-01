Oslo-lufta har vorte betre

innenriks

Ifølgje berekningane blir no 10.000 innbyggarar ramma av farleg luftforureining i hovudstaden, mens talet var heile 200.000 i 2015, melder NRK.

– Eg trur det viktigaste vi gjer er å innføre politikk som fungerer slik at lufta i Oslo blir rein, seier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Eirik Lae Solberg (H) meiner likevel æra kan delast med det førre byrådet i Oslo. Og han gir dessutan innbyggarane i byen mykje av fortenesta.

– Eg er mest imponert over at innbyggarane har respondert. Dei har late bilen stå, har køyrt kollektivt eller kjøpt elbil. Det er viktig at vi fortset med positive verkemiddel, seier han.

