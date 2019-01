Tre av fire vil ha aldersgrense på energidrikker

innenriks

Undersøkinga er gjennomført av Norstat for Forbrukarrådet.

– Dette er klar tale frå forbrukarane. Det stadig aukande konsumet av energidrikker hos barn og unge blir oppfatta som eit reelt problem i heile befolkninga. At så mange ønsker innføring av aldersgrense trur vi ikkje handlar om frykt, men at forbrukarane ser konsekvensane og biverknadane som desse produkta fører til, seier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukarrådet.

Halvparten av dei spurde meiner at det bør innførast 18-års aldersgrense eller at energidrikk bør bli forbode. To av fem meiner det bør innførast lovpålagt grense på 16 år for å kjøpe energidrikk.

I ei undersøking som Forbrukarrådet gjennomførte i mai 2018, svarte halvparten av barn og unge i alderen 10 til 18 år at dei drikk energidrikk. Nær halvparten av desse sa igjen at dei hadde opplevd biverknader som skjelving, hjartebank, hyperaktivitet, hovudverk og brystsmerter etter å ha drukke energidrikker.

Seks av ti spurde i den nye undersøkinga meiner at energidrikkene, i tillegg til ei aldersgrense, ikkje bør stå saman med mineralvatn.

Helse- og omsorgsdepartementet vil denne våren vurdere nye tiltak for å verne barn og unge mot helseskadar som følgje av høgt konsum av energidrikker. Ein rapport med alternative tiltak frå Mattilsynet er venta i midten av februar.

(©NPK)