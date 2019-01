Venstre varslar omkamp om oljeskatt

innenriks

Den energipolitiske talspersonen til Venstre, Ketil Kjenseth (V), kastar seg inn i oljeskattedebatten som starta då Aps Espen Barth Eide tok til orde for å diskutere kor stor risiko staten bør ta for oljeleiting.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre avfeia raskt at Ap ønsker å utfordre leiterefusjonsordninga, men Kjenseth seier han er glad diskusjonen er i gang.

– Når Ap byrjar å få interne debattar om dette, så er det noko nytt og gledeleg, seier Kjenseth til Klassekampen.

Venstre ønskte å fjerne leiterefusjonsordninga og senke friinntekta, ordningar som gjer at staten betalar for leitekostnadene for oljeselskap som går med underskot. Sidan 2005 har ordningane kosta staten 100 milliardar kroner. Venstre tapte saka i diskusjonane om regjeringsplattforma.

– Rammevilkåra er freda i to og eit halvt år, men vil bli ei viktig sak i valkampen 2021 og vere i spel uansett kva slags fleirtal vi får etter det valet, seier Venstre-politikaren.

