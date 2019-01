Vil legge ned politiutdanninga i Stavern

innenriks

Ifølgje eit brev Politiforum har fått tilgang til vart dette anbefalt av POD overfor Justisdepartementet allereie i mai og juni i fjor, og etter det magasinet erfarer skal talet på studentar kuttast frå 550 i dag til 400 i 2020.

– Om utdanninga blir lagt ned er det ein katastrofe. Ein ting er kva det betyr for kommunen, med arbeidsplassar og aktivitet. Men eg vil seie at politiutdanninga blir dårlegare om ein legg ned i Stavern, seier varaordførar i Larvik, Olav Nordheim (Sp).

Kommunen har sjølv ikkje høyrt noko om dette, men funne det ut sjølv ved å søke innsyn i postlistene til Justisdepartementet. Nordheim seier dei er engstelege for kva avgjerda blir.

– For her skjer det ting som vi ikkje er informerte om. Plutseleg kan nokon ha teke ei avgjerd over hovudet på oss, seier varaordføraren.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har tidlegare denne månaden stadfesta at Staverns bachelorutdanning kan bli nedlagt.

Tor Tanke Holm, fungerande rektor ved Politihøgskolen, vil ikkje gå inn i detaljar på kvifor PHS og POD anbefaler å legge ned i Stavern.

– Men slik vi ser det har dette alternativet større samfunnsøkonomisk lønnsemd, enn at vi vidarefører med tre studiestader, som vi gjer i dag, seier han, og legg til at endeleg avgjerd ikkje er teke enno.

(©NPK)