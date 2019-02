Barnehage engasjerer advokat etter dødsfall

innenriks

Administrerande direktør i Akasia, Ove-Christian Fredriksen, fortel Bergens Tidende at to personar i dotterselskapet Akasia Barnehage AS har fått mistenktstatus. Barnehagen har engasjert advokat Arild Dyngeland. Ifølgje Fredriksen er den eine mistenkte ein leiar i dotterselskapet og var ikkje til stades då ulykka skjedde, mens den andre er ein av dei tilsette i barnehagen.

– Eg tolkar dette som at politiet følgjer to spor i etterforskinga. Det eine, tenker eg, dreier seg om selskapet og systema og rutinane våre. Mens det andre sporet gjeld tilsette som jobbar i sjølve barnehagen, seier Fredriksen, som òg er styreleiar i Akasia Barnehage AS.

Fredriksen seier at selskapet skal vere opne i kontakt med politiet. Han ønsker å finne ut om ting kunne vorte gjort annleis.

Dei eitt år gamle guten døydde på sjukehus fredag 25. januar etter han fall ut av ei barnevogn i Akasia Paradis barnehage i Bergen 3. januar.

Guten låg i ei vogn utan bag eller vognpose, inne i barnehagen då ulykka skjedde. Vogna han låg i blir vanlegvis brukt av barn som kan sitje sjølv. Eittåringen vart funne hengande i ein stropp frå barnevogna. Han levde, men var ikkje bevisst då han vart frakta til Haukeland universitetssjukehus.

(©NPK)