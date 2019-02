Energiministeren avviser krav om makspris på straum

innenriks

– Vi har prøvd eit system med prisar sett av styresmaktene. Det valde vi å gå bort frå på 1990-talet. Lærdommen frå 90-talet til i dag, er at vi har hatt blant dei lågaste prisane i Europa og andre land det er naturleg å samanlikne oss med, seier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til NTB.

Han kommenterer kravet frå bergensaren Kurt Pedersen, ein privatperson som i frustrasjon over høg straumrekning la ut ein video på Facebook der han krev makspris på straum på 50 øre/kWh på straum – inkludert nettleige og avgifter. I ein periode med svært høge straumprisar har videoen slått an og er no delt over 19.000 gonger og har over 1,9 millionar visingar.

– Eg har følgt med på straummarknaden sidan 90-talet, og har sett kva som har skjedd. Det har vorte sånn at vi sel ut straumen for å tene pengar på det, i staden for at vi kan bruke han til å varme opp husa våre. Det er vår eiga vasskraft, arvesølvet til folket, vi snakkar om, seier Pedersen til NTB.

– Folk slit

Han forklarer populariteten til videoen med at «folk har fått nok», og fortel om «skremmande mange» tilbakemeldingar frå folk som kjenner dei høge straumprisane på kroppen.

– Det er utruleg mange folk i Noreg som slit, og som no ikkje klarer å betale straumrekningane sine. Pensjonistar går med strikkejakker og boblejakker inne i husa sine for å spare på straumen. Det er ikkje sånn vi skal ha det, seier han.

Han reagerer på at regjeringspartia skryter av å ha senka straumavgifta med 1 øre per kWh.

– Kva er det for noko? Det monnar ikkje litt ein gong, seier Pedersen.

Statsråden: – Har forståing

Olje- og energiministeren skjønner at folk synest at ein reduksjon på 1 øre kan verke lite.

– Med straumrekningane folk har no, har eg forståing for det. Vi vurderer nivået på alle avgifter når vi forhandlar om budsjettet, noko vi òg gjorde i årets budsjett, seier Freiberg.

Men for han er det ikkje aktuelt å innføre ein makspris.

– Vi har hatt eit marknadsbasert kraftsystem sidan 90-talet, ei ordning som eg meiner har tent Noreg og innbyggjarane i landet godt. Vi har ein straumpris som varierer over tid, nettopp fordi han er marknadsbasert, seier han.

– Ikkje normalt

Freiberg peiker på at dagens situasjon ikkje er normal.

– Det vi opplever i dag, er ei kraftig påminning om at vi har eit system som er svært avhengig av vêret. Vi har hatt ein ekstrem situasjon som vi har drege med oss frå i fjor sommar, og det er òg kaldt no. I tillegg påverkar forholda i Europa kraftprisen, seier han.

Han viser til at regjeringa har delt ut 600 konsesjonar innanfor vass- og vindkraft sidan 2013, noko som òg skal bidra til å få ned prisane.

– Vi har ikkje tenkt å stoppe med å dele ut konsesjonar. Når vi diskuterer kraftprisen, er ein viktig faktor kor mykje straum som er tilgjengeleg i ein marknad. Etter kvart som vi elektrifiserer ferjer, båtar, får fleire elbilar og brukar straum på stadig fleire område, blir dette berre viktigare, seier han.

