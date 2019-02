Målingar: Inga lysning for Venstre og KrF

innenriks

For Kristeleg Folkeparti betyr ei oppslutning på 3,5 prosent på gjennomsnittet til pollofpolls for januar at partiet for tredje månaden på rad er under sperregrensa og får inn tre mandat på Stortinget.

Berre éin gong tidlegare dei siste ti åra har partiet lege like lågt – i september i fjor.

Situasjonen er ikkje betre for sentrumskameraten Venstre, som gjekk inn i regjeringa for eitt år sidan.

Partiet får i januar støtte frå 3,3 prosent av veljarane, den svakaste oppslutninga sidan sommaren 2017. Det ville gitt to mandat på Stortinget, og partiet har ikkje vore over sperregrensa sidan i fjor sommar.

Raudgrønt fleirtal

Mandatfordelinga er nedslåande for statsminister Erna Solberg (H), som med KrF i regjeringa nyleg lykkast med draumen sin om ei borgarleg fleirtalsregjering.

Dei fire ikkje-sosialistiske partia får til saman 73 mandat, mot 96 for dei attverande fem partia. Det betyr at Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV ville hatt klart fleirtal med 88 mandat, òg utan hjelp frå Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne til saman åtte mandat.

Problema for regjeringa blir ikkje berre skulda svikt hos Venstre og KrF, men òg at veljarane forlèt dei to største partia på ikkje-sosialistisk side.

For Framstegspartiet er ei oppslutning på 12,3 prosent på januar-målingane den svakaste på godt over tre år. Ei slik oppslutning ville gitt 23 mandat på Stortinget.

Høgre fell tilbake til 24,2 prosent og ville fått 45 mandat.

Raudt og Sp flyr høgt

Arbeidarpartiet får støtte frå 28,3 prosent av veljarane i januar. Det er den nest høgaste oppslutninga til partiet sidan sommaren 2017, då partiet sist fekk støtte frå over 30 prosent av veljarane.

Samtidig kjem Raudt over sperregrensa for andre månad på rad, men berre med eit nødskrik med støtte frå 4,0 prosent av veljarane. Partiet hadde i desember støtte frå 4,1 prosent, mens Bjørnar Moxnes og partifellane hans låg akkurat under sperregrensa i oktober og november.

For Senterpartiet betyr ei oppslutning på 11,9 prosent at partiet ville fått inn 22 mandat. Ikkje sidan sommaren 2017 har partiet lege så høgt på målingane.

Også SV opplever framgang, til 7,4 prosent. Det ville gitt 14 stortingsrepresentantar.

For Miljøpartiet Dei Grøne er avstanden opp til sperregrensa framleis stor, og partiet får i januar ei oppslutning på 3,1 prosent.

(©NPK)