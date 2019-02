Mange nordmenn føretrekker vegavgift over bilavgift

innenriks

Undersøkinga er utført av Bilimportørenes Landsforening (Bil), skriv Dagens Næringsliv. Forbrukerorganisasjonen NAF og partia KrF og Ap har teke til orde for utgreiing av vegprising. Systemet går ut på at ein betaler for kor, når og kva slags bil ein køyrer.

– Eg må innrømme at eg er litt overraska over at så mange er positive til vegprising. Det har ikkje vore nokon brei debatt om dette spørsmålet enno, men folk verker veldig opplesne på saka. Det er svært få som ikkje har teke stilling til temaet, seier direktør Erik Andresen i Bil.

Andresen seier undersøkinga bør vere eit viktig signal til Stortinget som i februar skal vedta om vegprising skal greiast ut eller ikkje. Han peiker på at spørsmålet er svært komplisert. Fleire av respondentane, 22 prosent av dei, meiner vegprising ikkje bør innførast av personvernsomsyn.

– Vi treng ei grundig utgreiing som får alle faktum og problemstillingar på bordet før vi tek stilling til om vegprising er avgiftssystemet vi skal ha i framtida, seier han.

