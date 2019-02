NVE: Spotprisavtaler billegast over tid

innenriks

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vurdert fire ulike avtaletypar for straum. Berekningane tek utgangspunkt i eit typisk hushald på Austlandet dei siste ti åra.

I denne perioden har spotprisavtaler i snitt gitt 8 prosent lågare straumkostnader enn eittårige fastpriskontraktar.

– Over tid har spotprisavtalar gitt lågast straumkostnad. Vi ser det som eit teikn på ein relativt velfungerande straummarknad, at kundar som har teke risikoen med varierande straumprisar, òg har fått noko igjen for dette over tid, seier direktør Ove Flataker i Reguleringsmyndigheita for energi.

NVE understrekar at berekningane ikkje kan fortelje oss kva som blir billegast i framtida. Til dømes har eittårige fastprisavtalar gitt den lågaste straumkostnaden dei tre siste åra.

– Den totale straumkostnaden kjem an på straumprisen, men òg av forbruket. I desse berekningane er det lagt til grunn eit forbruk på 20.000 kWh i året for alle år. Eit lågare forbruk gir ei lågare rekning, uavhengig av avtaletype, forklarer NVE.

