Stadig fleire gir frå seg kroppen til forsking

NRK, som først omtalte saka, skriv at fleire har vendt seg til universitet i Noreg for å gi bort kroppen sin etter døden til undervisning og forsking.

Ein av desse var Torbjørn Sikkeland, som døydde i november 2014. Før døden bestemte Sikkeland seg for at han ønskte å gi frå seg kroppen til Universitetet i Oslo. Derfor tok det òg tre år frå han døydde, 91 år gammal, til han vart gravlagd.

No, dryge seks månader etter at Sikkelands familie fortalde historia si til NRK, har fleire meldt seg og sagt at dei ønsker å gi frå seg kroppen etter døden.

– Vi er veldig takknemleg for alle førespurnadene i året som har gått frå folk som har høyrt om Sikkelands val og vurderer det same, seier professor Mahmood Amiry-Moghaddam ved Universitetet i Oslo.

