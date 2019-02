Styreleiar: Kjos sa ja til å selje Norwegian

innenriks

– I november kom ein interessent på banen med eit bod. Bodet var isolert sett godt nok til at vi kunne gå vidare med det, og styret anbefalte det, seier Bjørn Kise, som saman med Kjos er dei største aksjonærane i flyselskapet.

Kise kan overfor E24 ikkje fortelje kven som kom med bodet, som styret godkjente.

Etter fleire utsetjingar frå den moglege kjøparen starta Norwegian i det stille med emisjonsplanar. – Rett og slett fordi selskapet trong pengar. Desse planane har vore jobba med sidan før jul, ifølgje Kise.

Emisjonsvarselet vart kjent tysdag denne veka. DNB og Danske Bank har garantert for emisjonen saman med John Fredriksens selskap Spencer Finance Ltd og Kjos' eige eigarselskap, HBK Holding AS. Ein emisjon inneber at det blir ferda ut fleire aksjar. Eigarprosenten og delen av eit framtidig overskot blir dermed vatna ut for dei eksisterande eigarane.

Styreleiar Bjørn Kise opplyser at Norwegian no går vidare åleine.

