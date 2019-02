16-åring døydde etter å ha vorte teken av skred i Vest-Agder

innenriks

Guten vart send til Haukeland universitetssjukehus i Bergen etter å ha vorte funnen, og seint søndag kveld bekrefta politiet i Agder at han er død.

– Sjukehuset har bekrefta at personen er omkommen, og at det var ein ung mann på 16 år med lokal tilknyting der oppe. Familien er varsla, og kriseteamet til kommunen er samla. Hovudfokus no er å ta vare på familien og dei næraste. Så vil det bli etterforsking av kva som er skjedd etter kvart, seier operasjonsleiar Linn Andresen i Agder politidistrikt til NTB.

Det er førebels ikkje gitt nye opplysningar rundt kva som skjedde, utover at ein person på snøscooter vart teken av eit skred klokka 15.10 søndag.

100 meter breitt skred

Rundt 40 personar deltok i søket. Guten som vart teken av skredet, var ein del av eit følgje, og det var desse som varsla nødetatane. Søkehundar, ein luftambulanse og eit Sea King-helikopter deltok også i søket.

Ifølgje politiet var skredet rundt 100 meter breitt og opp mot 200 meter langt. Skredet gjekk i Signesdalen, nord for det private jaktslottet Lordehytta, skriv Fædrelandsvennen.

Skredet gjekk langt frå folk, og politiet måtte bruke både helikopter og snøscooter for å komme fram til staden, fortalde operasjonsleiar John Repstad i Agder politidistrikt.

Luftambulanse

16-åringen vart henta ut av skredet like før klokka 18. Deretter vart han nokså raskt transportert til sjukehus med luftambulanse.

Ifølgje politiet vart ikkje den sakna og scooteren funne saman. Det vart søndag kveld halde ei samling i eitt av lokala til kommunen.

Kriseteamet var til stades, og både dei som var med på turen og dei som var involvert i leitinga, var samla for ein gjennomgang.