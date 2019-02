Bodkampen om Oslo Børs held fram

innenriks

– Euronext står fast ved planen om å kjøpe Oslo Børs VPS og kjem også framover til å søke ein konstruktiv og kontinuerleg dialog med aksjonærane i Oslo Børs VPS, styret og leiinga i selskapet, og andre aktørar som er del av det norske økonomiske systemet, opplyste Euronext i ei pressemelding måndag morgon.

Selskapet la nyleg inn eit bod på 6,24 milliardar kroner for alle aksjane i det norske børsselskapet. Det svarer til 145 kroner per aksje – sluttkursen for Oslo Børs VPS 17. desember.

Potensiell bodkrig

Førre veke melde likevel det nordiske dotterselskapet til Nasdaq, Nasdaq Nordics, seg inn i kampen om å kjøpe Oslo Børs med eit bod på 152 kroner per aksje. Det var sju kroner meir per aksje og totalt 300 millionar kroner over bodet som Euronext har komme med.

I pressemeldinga måndag heiter det at Euronext no vil vurdere om dei skal justere tilbodet sitt.

Dermed kan det gå mot ein bodkrig om kontrollen over Oslo Børs VPS.

– Nasdaq med beste tilbodet

Euronext kontrollerer no over halvparten av aksjane på Oslo Børs VPS gjennom ein 5,3 prosents direkte eigardel og førehandsaksept på 45,2 prosent av aksjane. Nasdaq har på si side fått førehandsaksept på 35,11 prosent av aksjane, inkludert dei to største eigarane DNB og KLP.

Både DNB og Oslo Børs meiner at Nasdaq bør overta kontrollen. Konsernsjef Bente A. Landsnes i Oslo Børs VPS opplyser til E24 at eit høgare bod frå Euronext ikkje kjem til å endre denne vurderinga.

– Viss det kjem eit høgare bod frå Euronext, blir styret nøydd til å sjå på det og gi ei tilråding om det reint finansielle, men vi kjem ikkje til å endre den strategiske tilrådinga vår. Vi meiner at Nasdaq er den beste kandidaten til å utvikle den norske kapitalmarknaden, seier Landsnes.

Tviler på fastlåsing

Ettersom eigarfraksjonane i Oslo Børs støttar kvart sitt konkurrerande bod, er eigarsituasjonen førebels uavklart. Euronext har med den direkte eigardelen og førehandsaksepten sin aksjemajoriteten, men både Børsen sjølv og den største eigaren, DNB, meiner altså at Nasdaq har komme med det beste tilbodet.

Det neste steget i prosessen er å få Nasdaq og Euronext godkjente som eigarar av Finanstilsynet og Finansdepartementet. Dette kan ta opptil fire månader.

I teorien er det mogleg for Euronext å gjennomføre kjøpet av aksjane dei har førehandsaksept på, og dermed sikre seg 50,6 prosent av aksjane, samtidig som Nasdaq kjøper dei attverande 49 prosentane.

Analytikar Thomas Myrholt i Sparebanken 1 Markets seier til E24 at han ikkje trur dette kjem til å skje.

– Dette oppkjøpet må godkjennast, og eg kan vanskeleg sjå for meg at Euronext skal eige 50,6 prosent og Nasdaq resten. Ein av dei to eller ein tredje kjem til å ende som eigar av Oslo Børs VPS, seier han.

