Naturvernforbundet klagar på ekstra ulvekvote

innenriks

Rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) vedtok å utvide lisenskvoten utanfor ulvesona med fire ulvar. Vedtaket vart gjort i eit felles møte 29. januar.

No klagar Naturvernforbundet på vedtaket. Bakgrunnen er at dei meiner at nemndene ikkje har styresmakt til å vedta ein utvida lisenskvote.

Dei ber samtidig om at klaga deira får utsetjande verknad for å sikre at ingen ulvar blir skotne på grunnlag av eit ulovleg fatta vedtak.

– Vi meiner at det ikkje er fagleg eller juridisk grunnlag for å vedta ein ny kvote. Saksdokumenta frå sekretariatet er svake, ulogiske og tendensiøse, seier fagleiar Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Sekretariatet hevdar at den utvida kvoten ikkje truar dei norske bestandsmåla, ettersom kvoten gjeld utanfor ulvesona. Naturvernforbundet meiner at denne vurderinga ikkje er dokumentert. Dei viser til at bestandsoverlevinga skal vurderast opp mot heile den sørskandinaviske bestanden, slik Klima- og miljøverndepartementet ber om i det førre klagevedtaket sitt.

Naturvernforbundet reagerer vidare på at vedtaket ikkje tek omsyn til at mange ulvar allereie er skotne.

WWF har allereie klaga på nemndvedtaket.

