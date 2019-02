Skulane må bli flinkare til å løfte fram gutar, meiner ekspertutval

innenriks

Det er betydelege skilnader mellom jenter og gutar både på barneskulen og seinare i skulegangen. Blant hovudfunna i rapporten ser ein at jenter har betre språkforståing allereie før dei byrjar på skulen. Ved avslutninga av grunnskulen får jentene betre karakterar enn gutane i alle fag bortsett frå kroppsøving.

– Konklusjonen til utvalet er at kjønnsskilnadene i skuleprestasjonar og utdanningsløp er ei samfunnsutfordring som krev tiltak. Kunnskapsgrunnlaget tyder på at skilnader på gruppenivå mellom gutar og jenter i utvikling i barndom og ungdom speler ei rolle, seier utvalsleiar Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet. Ho presenterte funna for kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) måndag.

Nær 70 prosent av dei som får spesialundervisning i grunnskulen, er gutar. Jentene gjer det også betre enn gutane i vidaregåande skule. Fem år etter påbyrja vidaregåande opplæring er det rundt 30 prosent av gutane og 20 prosent av jentene som ikkje har fullført vidaregåande opplæring.

– Det bekymrar meg at mange gutar heng etter i skulen. Gutane oppnår lågare karakterar og fell frå i større grad enn jentene. Det er ikkje eit problem at jenter gjer det bra, men skulen må bli betre til å løfte gutane. Bakgrunnen og kjønnet til elevane skal ikkje avgjere om elevane lykkast i skulen, seier Sanner.

Ekspertgruppa som har sett nærare på kjønnsskilnadene i skulen, har halde på sidan 2017. Dei fekk i oppgåve å samle kunnskap om kvifor det oppstår kjønnsskilnader og i tillegg komme med forslag til kva som kan bidra til å motverke dette.

Den offentlege utgreiinga som dei leverte til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), har fått tittelen Nye sjansar – betre læring, Kjønnsskilnader i skuleprestasjonar og utdanningsløp.

