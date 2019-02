Ap-Tajik meiner Aleris-saka må føre til endring

innenriks

– Eg meiner at vi må endre arbeidsmiljølova for å sikre at tilsette får det vernet dei har krav på. Har du styringsrett skal du òg ha arbeidsgivaransvar, seier Tajik til Aftenposten

Med styringsrett har arbeidsgivar moglegheit til å avgjere arbeidstid, -stad og -oppgåver for tilsette. I Aleris-saka hevdar Fagforbundet at 24 medlemmer skal behandlast som arbeidstakarar og dermed ha rett til overtid, ferie og pensjon etter arbeidsmiljølova. Aleris viser til EØS-avtalen og hevdar dei kan bruke arbeidskraft som sjølvstendig næringsdrivande, utan avgrensingane i arbeidsmiljølova.

Tajik reagerer på historiene frå retten, men kommenterer på generelt grunnlag.

– Det er opp til retten å konkludere i saka, men eg meiner uansett at denne saka er viktig for heile det norske arbeidslivet. Vi ser ofte at kommersielle selskap vel å leige inn tilsette, enten via bemanningsbyrå eller ved at dei tilsette blir leigde inn som enkeltmannsføretak. Det gjer at dei mistar heilt grunnleggande rettar i arbeidslivet, seier ho.

(©NPK)