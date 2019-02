Brev med mistenkjeleg pulver sendt til Universitetet i Oslo

innenriks

Brevet vart sendt til Lucy Smiths hus, skriv avisa Uniforum. Både rektor, den sentrale universitetsleiinga og ulike støtteeiningar held til i dette bygget.

Brevet kom like før klokka 10 tysdag formiddag, og fem personar som vart eksponerte for pulveret, vart tekne hand om av helsepersonell.

– Det er totalt fem personar som har vore i kontakt med brevet. Ingen av desse har følt ubehag, det er eit godt teikn, seier operasjonsleiar Christian Krohn Engseth til NTB.

Brevet vart sendt som vanleg post og gjekk via postmottaket til eit kontor i universitetsbygningen.

– Brevet inneheld eit pulver som for oss er ukjent. Vi tek høgde for at det kan vere farleg, seier Engseth.

Engseth ønsker ikkje å oppgi kven brevet var retta til. Brevet vart plassert på eit isolert rom der bombegruppa til politiet tysdag sette i gang undersøkingar.

– Politiet opplyser å ha kontroll på situasjonen – og ser ikkje grunn til å evakuere bygget. UiO har sett beredskap og jobbar i tett samarbeid med nødetatane, opplyser universitetsdirektør Gunn-Elin Aa på nettsidene til universitet.